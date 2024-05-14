Новости и полезные статьи в Испании
ИСПАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: БЕСПЛАТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСЕХНовости Русской Испании вчера 09:41
Совет министров Испании согласовал проект нового Закона о функционировании всеобщей системы здравоохранения в стране.
Отмечается, что данная инициатива была разработана и выдвинута на дальнейшее рассмотрение министерством здравоохранения королевства.
Он восстанавливает право на медицинскую помощь на равнозначных условиях для всех категорий резидентов на территории Испании. В том числе, речь идет о включении в этот список мигрантов, имеющих нерегулярный статус.Читать далее
ИСПАНСКАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОТИВ ДЕШЕВОГО ТОПЛИВА НА АЗСНовости Русской Испании вчера 09:38
Сотрудники налоговой службы королевства (Agencia Tributaria, AEAT) открыли расследование по факту вероятного мошенничества с НДС сразу на 400 испанских АЗС.
Считается, что там реализуют топливо по «аномально низкой» стоимости.
Отмечается, что специалисты ведомства уже посетили заправочные станции в четырнадцати автономных сообществах страны в начале текущей недели. В частности, они потребовали у руководства станций полные данные о поставщиках, стоимости топлива, а также месте происхождения продуктов и применяемых способах оплаты.Читать далее
МОЛДОВАНЕ СМОГУТ ОБМЕНИТЬ СВОИ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НА ИСПАНСКИЕНовости Русской Испании вчера 09:31
Водительские удостоверения, выданные в Молдове, могут быть обменены на испанские, при получении резиденции королевства.
Правительство одобрило Соглашение о процедурах признания водительских удостоверения этих двух стран, сообщило 15 мая министерство иностранных дел Молдовы.
Документ устранит бюрократические препятствия для граждан, живущих, работающих или путешествующих между двумя странами.Читать далее
RENFE ОБЪЯВИЛО ОБ ОЧЕРЕДНЫХ СКИДКАХ НА ЖД ПОЕЗДКИНовости Русской Испании вчера 09:26
В честь расширения своего парка поездов Avlo, железнодорожная компания Renfe выставила на продажу 17 725 билетов по 7 евро для поездок в различные города Испании в период с 21 мая по 21 июля.
Они уже доступны на их официальном сайте.
Скидки есть на направления Мадрид-Сарагоса-Барселона, Мадрид-Валенсия, Мадрид-Мурсия, Аликанте-Мадрид, Мурсия-Вальядолид и Вальядолид-Аликанте.Читать далее
АМНИСТИИ КАТАЛОНСКИМ СЕПАРАТИСТАМ НЕ БУДЕТНовости Русской Испании вчера 09:19
Сенат Испании 15 мая отклонил проект закона об амнистии, который предусматривает помилование каталонских политиков и активистов, которые выступали за независимость автономии от королевства.
На это предложение было наложено вето правыми общенациональными партиями, имеющими большинство в Сенате — 149 голосов "против" и 113 голосов "за".
«Нет никакого общего блага, большого или малого, которое оправдывало бы эту амнистию, только чрезмерные амбиции главы правительства, который цепляется за власть», — заявила лидер консервативной Народной партии Алисия Гарсия на дебатах.Политик считает, что Испанская социалистическая рабочая партия прошлой осенью благодаря законопроекту заручилась поддержкой каталонских партий независимости в испанском парламенте для избрания Педро Санчеса главой правительства.Читать далее
ИСПАНСКИЕ СТУДЕНТЫ ПРОВОДЯТ АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ НЕЗАВИСИМОСТИ ПАЛЕСТИНЫНовости Русской Испании вчера 09:15
Студенты из университетов Хаэна, Ла-Риохи и Саламанки в Испании присоединились к движению в поддержку Палестины, которое охватило многие испанские университеты, передаёт в среду новостное агентство EFE.
"Студенты из университетов Хаэна, Ла-Риохи и Саламанки последними присоединились к движению протеста, а с вечера понедельника у главного входа в ректорат Севильского университета был разбит лагерь", -- пишет издание.
По информации агентства, ассамблея Университета Барселоны (UB) в поддержку Палестины, которая уже неделю бастует во дворе учебного заведения, призвала студентов к акции протеста в среду. Она приурочена к годовщине Ан-Накбы ("Дня катастрофы") - памятного дня, который палестинцы ежегодно отмечают 15 мая, на следующий день после годовщины создания еврейского государства в 1948 году.Читать далее
ЧМ-2030: КАКИЕ ИСПАНСКИЕ СТАДИОНЫ ПРИМУТ МАТЧИ ТУРНИРАНовости Русской Испании 15 мая 2024
Часть матчей футбольного чемпионата мира 2030 года пройдёт на испанских стадионах.
Пока неизвестно, сколько арен примут игры ЧМ-2030. Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже получила 15 заявок.
Рассказываем, какие стадионы точно примут матчи турнира, а какие будут бороться заЧитать далее
В ИСПАНИИ РАСТЕТ ПОПУЛЯЦИЯ ЗМЕЙНовости Русской Испании 15 мая 2024
На Ибице растёт популяция подковообразной змеи (Hemorrhois hippocrepis).
Она способна достигать около двух метров в длину.
Известно, что этот вид змей обитает преимущественно в сухих лесах и каменистых местностях Испании, Португалии и стран Северной Африки.Читать далее
ИСПАНИЯ: ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИНовости Русской Испании 15 мая 2024
В докладе Национального института статистики (INE) королевства сообщается, что индекс потребительских цен по итогам апреля составил 3,3%.
При этом показатель базовой инфляции сократился до 2,9%.
В прошлом месяце цены увеличились на фоне стремительного ускорения роста стоимости продовольствия и газа.Читать далее
ИСПАНИЯ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИНовости Русской Испании 15 мая 2024
Испанские СМИ обсуждают возможность мобилизации в Испании.
В настоящее время одним из самых громких слов в Европе является «война». Владимир Путин, президент России с 2012 года, сделал шаг в этом направлении на Украине, — шаг, который вызвал тревогу в нескольких странах, включая нашу Испанию. В результате они решили увеличить свои оборонные бюджеты, чтобы быть готовыми к военным действиям в случае конфликта. В таких формулировках описывает ситуацию издание "Эль Дебате".
Начиная с 1990-х годов и Боснийской войны вооруженный конфликт на территории Европы и в сознании ее граждан казался далеким и невозможным сценарием. Однако в Испании эти дебаты стали сложными, поскольку правительство страны движется между поддержкой своих союзников по ЕС и НАТО и антимилитаризмом и даже пацифизмом части исполнительной власти и ее парламентских партнеров.Читать далее
ЕС УЖЕСТОЧАЕТ ОТКАЗ ОТ ПЛАСТИКА, А ИСПАНИЯ НЕ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СТАРЫЕ НОРМАТИВЫНовости Русской Испании 15 мая 2024
К 2030 году испанские супермаркеты, рестораны и отели должны избавиться от одноразовых порционных пакетиков сахара или соусов, такие как кетчуп, горчица, майонез, а также от микроупаковок со средствами личной гигиены.
Кроме того, им придется разрешить клиентам самостоятельно наполнять свои стаканы для кофе на вынос.
Такое решение было принято Европейским парламентом на прошлой неделе и стало первым шагом к новому европейскому стандарту в области упаковки.Читать далее
ЕС ТРЕБУЕТ ОТ ИСПАНИИ БЛОКИРОВАТЬ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ ДЛЯ HUAWEIНовости Русской Испании 15 мая 2024
Брюссель требует от правительства Испании доказательств того, что оно внедрило эффективную систему ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei к сети 5G.
Об этом сообщила газета El País.
По ее информации, в середине марта Еврокомиссия (ЕК) уже предоставила Мадриду двухмесячную отсрочку для оценки четвертого платежа из европейских фондов в размере €10 млрд. Как пишет издание, Брюссель оказывает давление на правительство Испании, чтобы оно предоставило достаточные гарантии того, что к поставщикам, представляющим риск, будут применяться ограничения при развертывании 5G.Читать далее
ИСПАНИЯ: ДАННЫЕ 160 МЛН КЛИЕНТОВ БАНКА СТАЛИ ДОСТУПНЫ ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМНовости Русской Испании 15 мая 2024
Одно из крупнейших финансовых учреждений Испании Banco Santander проинформировало, что подверглось кибератаке.
Согласно пресс-релизу банка, недавно стало "известно о несанкционированном доступе к базе данных организации". "Банк немедленно принял меры по устранению инцидента, включая блокировку доступа к базе данных и усиление предотвращения мошенничества для защиты клиентов", - уточнили в Banco Santander. Там добавили, что был получен доступ к клиентской информации в Испании, Чили и Уругвае, а также к данным сотрудников банка.
Как пояснили в учреждении, в базе данных нет информации об операциях или учетных данных и паролей к интернет-банку. "Клиенты могут продолжать работать безопасно", - заверили в Banco Santander. Правоохранительные органы Испании уведомлены о произошедшем.Читать далее
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРИЕДЕТ В ИСПАНИЮНовости Русской Испании 15 мая 2024
Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию "из-за серьезной внутренней ситуации на Украине".
Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.
По его данным, Киев сталкивается со сложной обстановкой на нескольких участках линии фронта, в частности в Харьковской области, что делает нецелесообразным выезд украинской делегации за границу.Читать далее
ИСПАНИЯ ПОМОЖЕТ МАЛОИМУЩИМ ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕНовости Русской Испании 14 мая 2024
Министр жилищной политики Испании, Исабель Родригес, недавно объявила, что правительство будет контролировать соблюдение ограничений стоимости жилья, которое может быть приобретено с привлечением государственных гарантий ICO.
Программа направлена на облегчение доступа к жилью для молодежи и семей с детьми.
Гарантия может покрывать до 20% ипотечного кредита, иногда до 25%, при этом максимально установленная цена на жилье зависит от региона.Читать далее
САМЫЕ ЧИСТЫЕ ГОРОДА ИСПАНИИНовости Русской Испании 14 мая 2024
Организация потребителей и пользователей Испании (OCU) опросила 6863 жителей 69 городов с целью определить, какой город страны является самым чистым.
По итогам, самые чистые города в большинстве своем находятся на севере.
Первое место в этой категории занял Овьедо, получивший самые высокие оценки как жителей, так и местных путешественников.Читать далее
КОСАТКИ ПОТОПИЛИ СУДНО В ГИБРАЛТАРСКОМ ПРОЛИВЕНовости Русской Испании 14 мая 2024
Неизвестное количество косаток потопило судно, протаранив его в марокканских водах Гибралтарского пролива, сообщила в понедельник газета Pais с ссылкой на источники.
По информации издания, судно Alboran Cognac длиной 15 метров, на борту которого находились два человека, столкнулось с косатками в воскресенье утром.
После оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар. Однако в конце концов оно все равно затонуло.Читать далее
ИСПАНИЯ: КРЫСЫ ИНФИЦИРУЮТ ЛЮДЕЙ ГЕПАТИТОМНовости Русской Испании 14 мая 2024
Испанские исследователи впервые в мире обнаружили десятки случаев заражения людей так называемым крысиным гепатитом. Об этом сообщила газета El País.
По ее информации, речь идет об инфекции, вызываемой вирусом Rocahepevirus ratti. Впервые у человека заболевание было выявлено в Гонконге в 2018 году. Известно, что около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя, однако нет четкого представления о том, как он передается человеку. Реальная заболеваемость также неизвестна, хотя предполагается, что в Испании ежегодно регистрируется более 100 случаев.
Ранее ученым был выделен грант в размере €30 тыс. на первое исследование распространенности этого заболевания, в котором примут участие различные страны, в том числе Испания.Читать далее
ОБИДЕЛСЯ: ЛИДЕР КАТАЛОНСКИХ СЕПАРАТИСТОВ УХОДИТ ИЗ ПОЛИТИКИНовости Русской Испании 14 мая 2024
Исполняющий обязанности главы правительства испанской Каталонии Пере Арагонес принял решение отказаться от депутатского кресла после выборов в автономном сообществе и отстраниться от политики.
Это заявление прозвучало после того, как его партия "Левые республиканцы Каталонии" ухудшила свое положение по итогам волеизъявления.
"Из-за ответственности перед страной и партией я сообщил, что не буду получать депутатское удостоверение и, следовательно, не буду членом парламента Каталонии", - приводит слова Арагонеса газета La Vanguardia.Читать далее