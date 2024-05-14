RENFE ОБЪЯВИЛО ОБ ОЧЕРЕДНЫХ СКИДКАХ НА ЖД ПОЕЗДКИ

вчера 09:26

Новости Русской Испании

В честь расширения своего парка поездов Avlo, железнодорожная компания Renfe выставила на продажу 17 725 билетов по 7 евро для поездок в различные города Испании в период с 21 мая по 21 июля.

Они уже доступны на их официальном сайте.

Скидки есть на направления Мадрид-Сарагоса-Барселона, Мадрид-Валенсия, Мадрид-Мурсия, Аликанте-Мадрид, Мурсия-Вальядолид и Вальядолид-Аликанте.